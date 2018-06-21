منتخب الأردن للملاكمة يتأهب لـ«الآسياد» من بوابة ألمانيا

المصدر: عمّان - البيان الرياضي

يشارك منتخب الأردن للملاكمة في بطولة ألمانيا الدولية للملاكمة، التي تنطلق اليوم وتستمر حتى الأحد المقبل بمشاركة دولية واسعة. وتأتي مشاركة المنتخب الأردني في هذه البطولة، في إطار استعداداته لدورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة، والتي تستضيفها أندونيسيا في مدينتي جاكرتا وبالمبانغ في الفترة من 18 أغسطس حتى 2 سبتمبر المقبلين. ويضم المنتخب الأردني كلاً من حسين عشيش (+91 كغم)، زياد عشيش (69 كغم)، محمد عبدالعزيز الوادي (56 كغم) وعبادة الكسبة (64 كغم). في حين يرأس الوفد المدير الفني للمنتخبات الوطنية عز الدين عقون. وأكد رئيس الوفد عز الدين عقون لموقع اللجنة الأولمبية الأردنية، أهمية المشاركة في مثل هذه البطولات التي تستقطب أبطال اللعبة من مختلف أنحاء العالم.