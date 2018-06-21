مادس أوستبيرغ مع «سيتروين» حتى نهاية الموسم

المصدر: باريس - أ ف ب

أعلن فريق سيتروين الفرنسي المشارك في بطولة العالم للراليات، أن النروجي مادس اوستبيرغ، سيبقى في صفوفه حتى نهاية الموسم الحالي، بدلاً من البريطاني كريس ميك، الذي طرده الفريق نهاية مايو الماضي.

وسيشارك أوستبيرغ في راليات فنلندا (26 - 29 يوليو)، وألمانيا (16-19 أغسطس)، وتركيا (13-16 سبتمبر)، وبريطانيا (4-7 أكتوبر)، وأستراليا (15-18 نوفمبر)، على أن يتخلى عن مقود السيارة الثانية سيتروين سي3 دبليو آر سي، لبطل العالم تسع مرات، الفرنسي سيباستيان لوب، في رالي إسبانيا، الذي يقام بين 25 و28 أكتوبر المقبل. وقال الصانع الفرنسي «قرر فريق سيتروين توتال أبوظبي دبليو آر تي، الاعتماد على العمل الذي قام به مادس اوستبيرغ خلال ثلاثة راليات خاضها هذا الموسم (مع الفريق)».

وتابع «حل سادساً في رالي السويد الدولي، على الرغم من قلة مشاركاته على متن سيارته الجديدة، وكرر النتيجة ذاتها في البرتغال، خلال اكتشافه للسيارة الفرنسية على المسارات الحصوية، ليعود ويحتل النروجي ابن الـ 30 عاماً، المركز الخامس في رالي ساردينيا.