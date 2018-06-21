مدرب الهلال: كنت واثقاً من فوز السنغال

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أعرب السنغالي لامين نداي، المدير الفني الجديد لفريق الكرة بنادي الهلال، عن سعادته الكبيرة، عقب فوز منتخب بلاده على بولندا بهدفين مقابل هدف، في بداية مشوار المنتخب السنغالي في مونديال روسيا، مشيراً إلى أنه كان واثقاً من هذا الفوز، خصوصاً أن المنتخب السنغالي يضم في صفوفه نجوماً كباراً، باستطاعتهم قيادة المنتخب بعيداً في كأس العالم، وأضاف لامين نداي، أن منتخب بلاده لعب مباراة كبيرة أمام منتخب كبير، يضم نجوماً متميزين على مستوى العالم، ويلعبون لفرق أوروبية شهيرة، على رأسهم ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، مؤكداً أنهم قادرون على التأهل للدور المقبل في البطولة، وأشاد نداي بالمستوى المتميز لنجوم السنغال في المباراة.