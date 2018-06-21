الإمارات تنظم دورة إعداد لمدربي السباحة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد السباحة عن تنظيم دورة دولية لإعداد معلمي ومدربي السباحة في الإمارات، وذلك بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وبإشراف من الاتحاد الدولي للسباحة «فينا»، خلال الفترة من 24 وحتى 27 يونيو الجاري، على أن تقام الفعاليات في مسبح ومسرح إدارة الأنشطة بنادي تراث الإمارات، وأوضح عبدالله الوهيبي الأمين العام للاتحاد أن الدورة تأتي في إطار حرص الاتحاد على تنظيم أكثر عدد من الدورات التدريبية، سواء في تعليم وتدريب السباحة أو الإنقاذ، لخلق تثقيف مستمر لمعلمي السباحة والاطلاع على أحدث النظم العالمية في التدريب والإنقاذ، وتوجه الوهيبي بالشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي على رعايته لتنظيم الدورة وفتحها بالمجان لمن يرغب في الحضور، وذلك فقط عن طريق التواصل والتسجيل مع اتحاد السباحة.