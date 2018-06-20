بيكر يتهرب من الديون بـ«جواز دبلوماسي» مزوّر

المصدر: Ⅶلندن - أ ف ب

أعلن شيروبين موروباما مدير مكتب وزير الشؤون الخارجية في جمهورية أفريقيا الوسطى أن جواز السفر الدبلوماسي الخاص بلاعب كرة المضرب السابق الالماني بوريس بيكر «مزور»، وحاول بيكر، الذي تلاحقه السلطات البريطانية بسبب تراكم الديون عليه، في منتصف يونيو الماضي الاستفادة من الحصانة الدبلوماسية من أجل الهروب من الإجراءات القانونية بحقه في المملكة، متسلحا بدوره كـ «ملحق» لجمهورية أفريقيا الوسطى لدى الاتحاد الأوروبي. وقال موروباما «منصب بيكر غير موجود في ملفات جمهورية أفريقيا الوسطى».

وقدم محامو بيكر «الرقم واحد عالميا سابقا والفائز ثلاث مرات ببطولة ويمبلدون»، استئنافا الأسبوع الماضي أمام المحكمة العليا البريطانية تضمن الاعتماد على هذه الحجة من أجل تبرير عدم ملاحقة موكلهم.

ويحتوي جواز السفر الخاص بالألماني بيكر على رقم متسلسل يتطابق مع «جوازات سفر فارغة سرقت عام 2014» وفقا لما قال موروباما، كما لا يتطابق التوقيع أو الختم على الوثيقة المشار إليها مع توقيع الوزير.

وأكد مدير مكتب الوزير أنه ذكر على جواز السفر أن الوظيفة الدبلوماسية لبيكر هي «مسؤول عن مهمة مالية»، وهو أمر «لا علاقة له بالأمور الرياضية».

وكان بيكر نشر في أبريل الماضي على صفحته على «تويتر» صورة تجمعه مع «رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين - أرشونج تواديرا، في بروكسل».