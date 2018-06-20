نوح الموسى إلى أهلي جدة

المصدر: جدة - د ب أ

أعلن نادي أهلي جدة السعودي أول من أمس بشكل رسمي، التعاقد مع نوح الموسى لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال منافسات الموسم الجديد.

وأصدر النادي بياناً عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، ذكر فيه أن اللاعب وقع بشكل نهائي على عقد انتقاله إلى الفريق لمدة 4 سنوات مقبلة.

وأوضح أن مراسم التوقيع جاءت بحضور اللاعب صاحب الـ 27 عاماً، وعبدالله بترجي نائب رئيس النادي، مساء الاثنين. وقضى اللاعب فترة إعارة بالدوري الإسباني عبر بوابة فريق بلد الوليد قادماً من الفتح، إلا أنه لم يحظ بفرصة المشاركة مع ناديه خلال النصف الثاني من الموسم الماضي. وأعلن الأهلي في شهر أبريل الماضي، التعاقد مع الموسى قبل أن يتم توقيع العقود بين الطرفين.