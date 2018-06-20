الرياضيون والجماهير مفتاح نجاح ألعاب آسيا

المصدر: أ ف ب

أوضح إريك توهير رئيس اللجنة الإندونيسية المنظمة للألعاب الآسيوية التي ستقام في إندونيسيا بعد شهرين، أن التركيز قبل الانطلاق سيكون على الجماهير التي ستحضر الألعاب وعلى الرياضيين الذين سيشاركون فيها.

وقال توهير: من المهم إشراك الناس، ليس فقط في اندونيسيا بل في آسيا، عبر تسهيل عملية حجز التذاكر والدخول إلى الملاعب. وفي الوقت ذاته، فإننا نريد التأكد من أننا سنقدم لرياضيينا أفضل الخدمات من الطعام والنقل والأمن، فإن الرياضيين هم الأهم.وتابع: انهما الأمران الرئيسيان للجنة المنظمة في الشهرين الأخيرين، ولكن بالطبع هناك العديد من الأمور الأخرى أيضا. وتسعى اللجنة المنظمة للألعاب الآسيوية إلى بيع 1،3 مليون بطاقة لدخول الملاعب خلال الدورة التي تقام من 18 أغسطس حتى 2 سبتمبر المقبلين.