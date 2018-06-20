«لجنة مونديال الأندية» تطلق مسابقة البطل في العين

المصدر: أبوظبي - العين

أطلقت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم للأندية الإمارات 2018 رسمياً مسابقة البطل، في رحلة البحث عن أبرز كفاءات كرة القدم داخل الدولة، انطلاقاً من بوادي مول في العين مساء أول من أمس. وبعد انطلاقتها الرائعة في عام 2017، تعود المسابقة هذا العام لدعوة عشاق كرة القدم في دولة الإمارات للمشاركة واختبار مهاراتهم الكروية ضمن سلسلة من التحديات التفاعلية المبنية على مستوى المهارة الكروية والمصممة حسب مراكز اللاعبين في الملعب.

وشهدت انطلاقة مسابقة البطل في العين الكثير من الحماسة والإثارة، تخللها استعراض ردود الفعل السريعة المطلوبة من حراس المرمى البارعين، وسرعة ورشاقة المدافعين المحترفين، والسيطرة المثالية على الكرة من قبل لاعبي خط الوسط، وبراعة التسديد والتهديف للاعبي خط الهجوم، وذلك ضمن أربع فئات عمرية بالنسبة للمشاركين.