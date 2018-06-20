ثيم ونيشيكوري يتأهلان في بطولة هاله للتنس

المصدر: لندن - د ب أ

تأهل الياباني كي نيشيكوري إلى الدور الثاني لبطولة هاله للتنس بألمانيا، بعد فوزه على الألماني ماتياس باشينجر أول من أمس في الدور الأول للبطولة. كما حجز النمساوي دومينيك ثيم مقعده في الدور الثاني بفوزه على الروسي ميخائيل يوجني.

وقال ثيم «كانت مباراة قوية، لقد بدأت بشكل جيد وكنت أسدد ضربات الإرسال بشكل رائع». وأضاف «المجموعة الثانية كانت جيدة للغاية. بشكل عام سعيد للغاية لأن منافسي خاض مباراتين هنا، وتأهل عبر التصفيات، إنه لاعب جيد على هذه الأرضية». واحتاج ثيم إلى ساعة واحدة و27 دقيقة للعبور إلى الدور الثاني.