أنشطة متنوعة في عالم دبي للرياضة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يقدّم جاست بلاي للألعاب الرياضية المتعددة، مجموعة من الألعاب الرياضية وأنشطة اللياقة البدنية للصغار والكبار، خلال فصل الصيف في عالم دبي للرياضة. وسوف يتواجد فريق المدربين الخبراء في جاست بلاي المخيمات الصيفية والأكاديميات المتخصصة وجميع الأنشطة الأخرى لقيادة وتدريب اللاعبين من جميع الأعمار والمستويات والقدرات.

وتمتد ساعات عمل المخيّم الصيفي للألعاب الرياضية المتعددة، من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 4 مساءً طوال أيام الأسبوع بدايةً من 1 يوليو المقبل، وأولياء الأمور مدعوون لتسجيل أبنائهم والذين سوف يتم تقسيمهم داخل المخيّم إلى مجموعات وفقاً لأعمارهم وأنشطتهم المفضّلة، وسوف يكون بإمكانهم تجربة الأنشطة التي قاموا باختيارها بدءاً من كرة القدم وكرة السلة، إلى ألعاب النينجا واريورز، والجمباز واليوجا والأعمال الفنية واليدوية، وغيرها.