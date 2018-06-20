نادي الشارقة يطلق مشروع الرعاية التربوية للاعبيه

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

كعادته مع قرب امتحانات الفصول التعليمية، أطلق نادي الشارقة الرياضي فعاليات مشروع الرعاية التربوية والتعليمية للاعبي النادي من كافة الفرق الرياضية الفردية والجماعية، بهدف رفع نسبة التحصيل العلمي للاعبين خلال امتحانات نهاية العام الدراسي 2017 ـ 2018. وتحرص إدارة النادي من خلال تنظيم هذا البرنامج بشكل دوري إلى جعل النادي بيئة جاذبة للاعبين وأولياء أمورهم، ولتحقيق أقصى رعاية تعليمية للاعبين الطلبة من الصف الرابع وحتى الثاني عشر، وضمان تحقيقهم أعلى المعدلات مع نهاية العام الدراسي.

ويعتبر البرنامج ضمن مبادرات مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وهي دورية وترمي في مجملها إلى تقديم دروس تقوية، وإثراء في جميع المواد الدراسية من قبل نخبة من معلمي وزارة التربية والتعليم المتميزين، بإشراف الأستاذ جاسر المحاشي.

وتستمر فعاليات المشروع الذي ينظم حالياً بمقر النادي إلى نهاية امتحانات نهاية العام الدراسي في السابع والعشرين من الشهر الجاري.