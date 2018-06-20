«ريد بول» يتخلى عن محركات رينو

المصدر: باريس - أ ف ب

أعلن فريق ريد بول للفورمولا واحد، أمس تخليه عن محركات رينو، بدءا من العام المقبل للتزود بمحركات هوندا بعقد يمتد لمدة عامين. وجاء في بيان صادر عن الفريق النمسوي أن ريد بول «توصل إلى اتفاق مع هوندا لاستخدام محركات الشركة اليابانية في موسمي 2019 و2020 للفورمولا واحد».

وقال كريستيان هورنر المدير العام لفريق ريد بول «يشير هذا الاتفاق لسنوات عدة مع هوندا إلى حقبة جديدة مثيرة في جهود آستون مارتن ريد بول ريسينغ للمنافسة، ليس فقط للفوز بالسباقات، بل أيضا من اجل هدفنا الأساسي الدائم، وهو الفوز بالبطولات». وتابع هورنر «بعد دراسة متأنية نحن متأكدون أن هذه الشراكة مع هوندا هي في الاتجاه الصحيح للفريق.