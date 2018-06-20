الوصل يجدد اتفاقية «واي ويرا»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

جددت شركة الوصل لكرة القدم اتفاقية الرعاية مع شركة اديتون ون، الوكيل الحصري لمياه «واي ويرا» النيوزيلندية في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط لمدة عام قابل للتجديد، لتصبح بموجبها المزود الرسمي بالمياه للفريق الأول بنادي الوصل في الموسم المقبل، على ضوء الاتفاقية التي تمت في الموسم المنصرم بحضور محمد العامري عضو مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم مدير نادي الوصل، وأحمد سعيد الرئيسي الرئيس التنفيذي لشركة «اديتون ون» الوكيل الحصري لمياه «واي ويرا» النيوزيلندية في منطقة الخليج العربي، والتي ستتواصل في الموسم الجديد على ضوء رسالة نادي الوصل لرئيس مجلس إدارة شركة أديتون ون للتجارة أمس، التي جددت استمرار الشراكة للموسم المقبل مواصلة للتعاون للعام الثالث على التوالي، وذلك خلال فترات تدريب الفريق ومبارياته الرسمية.