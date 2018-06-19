فيدر يستعيد المركز الأول في التصنيف

المصدر: شتوتغارت - أ ف ب

أحرز السويسري روجيه فيدرر المصنف أول، اللقب 98 في مسيرته، واستعاد المركز الأول في التصنيف العالمي، بعد تتويجه في دورة شتوتغارت الألمانية الدولية لكرة المضرب، بفوزه في النهائي على الكندي ميلوش روانيتش السابع 6-4 و7-6 (7-3).

وبعد غياب لنحو ثلاثة أشهر عن موسم الملاعب الترابية، انتزع البطل السويسري المركز الأول عالميا من غريمه الإسباني رافايل نادال، ببلوغه المباراة النهائية للدورة الألمانية.

وواجه البطل السويسري بعض الصعوبات في المجموعة الثانية، وأنهاها بشوط فاصل، لكنه أحرز اللقب في النهاية، مبررا غيابه عن الملاعب الترابية غير المحببة لديه والمكلفة بدنياً بالنسبة له.