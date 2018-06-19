تويوتا بطل سباق لومان

المصدر: لومان - رويترز

أنهت تويوتا سنوات من الألم بالفوز بسباق لومان 24 ساعة أول من أمس، حيث حصد الأسباني فرناندو الونسو، بطل فورمولا 1 مرتين، اللقب في ظهوره الأول ليصبح على بعد خطوة واحدة من التاج الثلاثي في سباقات السيارات.

وجاء الانتصار، الذي كان متوقعاً في النسخة 86 للسباق، عقب انسحاب بورشه العام الماضي، في المحاولة 20 لتويوتا. ومع حصول تويوتا على المركزين الأول والثاني أصبحت ثاني شركة يابانية فقط تفوز بأهم سباقات التحمل في العالم بعد مازدا في 1991. وقال ألونسو الذي لم يفز بسباق فورمولا 1 في خمس سنوات «للأسف سباق لومان 24 ساعة يقام مرة واحدة في العام. يجب إقامته كل أسبوعين أو ثلاثة».