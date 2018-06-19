لورنزو يفوز بجائزة كاتالونيا للدراجات

المصدر: كاتالونيا - أ ف ب

أحرز الدراج الأسباني خورخي لورنزو، المركز الأول لفئة موتو جي بي في جائزة كاتالونيا الكبرى، المرحلة السابعة من بطولة العالم للدراجات النارية، التي أقيمت على حلبة مونتميلو. والفوز هو الثاني للورنزو هذا العام، بعد الفوز الأول قبل أسبوعين في جائزة إيطاليا، والخامس على حلبة مونتميلو، بعد أن انطلق من المركز الأول.

وأنهى المايوركي مسافة 111,048 كلم (24 لفة) بزمن 40:13,566 دقيقة، متقدماً بفارق مريح على مواطنه مارك ماركيز (هوندا) بطل العالم ومتصدر البطولة الحالية (4,479 ثوان)، والإيطالي فالنتينو روسي (ياماها)، علماً بأنه سينضم إلى ماركيز في فريق هوندا نهاية الموسم.