الحوسني يمثل الإمارات في كأس العالم لـ«ترايثلون»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تأهل بطل الإمارات ولاعب نادي الجزيرة عبدالرحمن طارق الحوسني لرياضة ترايثلون إلى نهائيات كأس العالم والتي سوف تقام في جنوب أفريقيا صيف 2018.

وجاء تأهل البطل بعد تحقيقه إحدى بطاقات التأهل مع اختتام منافسات بطولة استونيا للرجل الحديدي والتي أنهى مسارها الصعب في زمن قدره 5 ساعات و20 دقيقة تضمنت سباق السباحة لمسافة 1900 متر والجري لمسافة 21 كم وسباق الدراجات الهوائية لمسافة 90 كم. وعبر راشد عتيق الهاملي رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية للألعاب الأخرى، عن فخره واعتزازه بإنجازات فخر أبوظبي لترايثلون، وقدم التهنئة والتبريك للاعب على إنجازه الرائع. وقال البطل عبدالرحمن إنني أتشرف بتمثيل دولتي الغالية في هذا المحفل العالمي وللمرة الثانية على التوالي. وأهدى هذا الإنجاز إلى القيادة الحكيمة لنادي الجزيرة على الدعم المتواصل.