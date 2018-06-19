بارتي تزيد معاناة كونتا في نوتنجهام

المصدر: نوتنجهام - رويترز

زادت آشلي بارتي لاعبة التنس الأولى في أستراليا، من خيبة أمل البريطانية جوهانا كونتا على أرضها للعام الثاني على التوالي، بالفوز عليها في مباراة من ثلاث مجموعات في نهائي صعب لبطولة نوتنجهام المفتوحة للتنس.

ووجدت كونتا، التي خسرت في نهائي العام الماضي للبطولة المقامة على الملاعب العشبية استعداداً لويمبلدون أمام دونا فيكيتش، صعوبة في التغلب على الأسترالية البالغ عمرها 22 عاماً حيث خسرت 6-3 و3-6 و6-4 بعد ساعتين وست دقائق. وهذا أول ألقاب بارتي هذا العام والثاني في مسيرتها وأظهر مدى قدرة بطلة ويمبلدون السابقة للناشئات على تحقيق لقب بطولة الكبار على الملاعب العشبية.

أما كونتا، التي تحمل مرة أخرى آمال بريطانيا في ويمبلدون بعد بلوغها قبل نهائي العام الماضي، فيجب أن تفرح بالعودة للمنافسة على الملاعب العشبية عقب معاناتها المعتادة على الملاعب الرملية في رولان جاروس.