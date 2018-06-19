الزوراء يعزز صدارته للدوري العراقي

المصدر: Ⅶ بغداد - عراق أحمد

عزز نادي الزوراء صدارته في الدوري العراقي الممتاز، بعد فوزه على مضيفه فريق نفط الجنوب 4-1، في المباراة التي احتضنها ملعب الزبير الأولمبي في محافظة البصرة، ضمن الجولة 32 من الدوري. وفي مباراة أخرى تعادل فريق الطلبة مع ضيفه نفط الوسط بهدف واحد لكل منهما، وتقدم نفط الوسط أولاً بهدف عبر اللاعب حسين جمال، لكن الطلبة عادل النتيجة عبر لاعبه الشاب احمد ناظم. وبهذا التعادل ارتفع رصيد نفط الوسط إلى النقطة الـ41 بالمركز الثامن بجدول ترتيب فرق الدوري، بينما اصبح رصيد فريق الطلبة 37 نقطة بالمركز 12.