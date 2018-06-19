الفرنسي لوري يقترب من الأفريقي التونسي

المصدر: Ⅶتونس - صالح قادري

مثلما كان منتظراً شرعت الإدارة الجديدة للنادي الأفريقي برئاسة عبد السلام اليونسي، في القيام باتصالات ومفاوضات مع مدربين أجانب، إلا أن المدرب الذي يتقدم الجميع هو الفرنسي تييري لوري، الذي قاد في الموسم الماضي فريق سترازبورغ الفرنسي إلى ضمان البقاء، كما سبق له أن درب اللاعب السابق والمدرب المساعد الحالي للنادي الأفريقي خالد السويسي في فريق ارل افينيون الفرنسي قبل نحو ستة مواسم، لكن الإشكال القائم يتمثل في أن عقده متواصل لموسم آخر مع فريق سترازبورغ، لكن المدير الفني للفريق برتران مارشان مصر على جلبه للفريق، معتبرا انه مدرب كفء وقادر على إنجاح المشروع الجديد للنادي الأفريقي، ويوجد مدرب فرنسي آخر كحل بديل هو ميشال استيفان غير أنه ظل عاطلاً عن العمل منذ إقالته سنة 2017 من تدريب فريق شاتورو وهو أيضا مقترح من طرف مارشان.