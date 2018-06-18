أبيض المبارزة يخوض «آسيوية تايلاند» اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يخوض منتخبنا الوطني للمبارزة اليوم منافسات البطولة الآسيوية لفئة العمومي التي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك وتستمر حتى 22 يونيو الجاري، بمشاركة أكثر من 420 لاعباً ولاعبة يمثلون 33 دولة آسيوية، وتضم بعثة منتخبنا 12 لاعباً ولاعبة يمثلون الأسلحة الثلاثة (الايبيه والفلوريه والسابر)، وهم: عبدالله الحمادي وخليفه الزرعوني وخالد بالسلاح وخالد المرزوقي وأحمد البلوشي وحمد جعفر وعلي الحمادي وخليفة العبري والعنود مبروك ولطيفة الحوسني ونوره البريكي وأشواق المصعبي، ويصاحب اللاعبون المدرب البولندي بيتر ما جويسكي مدرب المنتخبات الوطنية والمصري شريف محمود مدرب منتخب الايبيه، وعلى جانب آخر، يعقد الاتحاد الآسيوي اجتماعه السنوي للمكتب التنفيذي على هامش البطولة، والذي تشارك فيه هدى المطروشي عضو مجلس إدارة اتحاد بوصفها عضواً بالمكتب ورئيساً للجنة المبارزة الآسيوية