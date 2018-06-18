بلد الوليد يعود إلى «الليغا» الإسباني

المصدر: مدريد - أ ف ب

ضمن فريق بلد الوليد عودته إلى دوري الدرجة الأولى، لليغا الإسبانية لكرة القدم في الموسم المقبل، بتعادله مع نومانسيا 1-1 أول من أمس، في إياب ملحق الصعود، لينضم إلى ناديي هويسكا ورايو فالكيانو اللذين حجزا بطاقتيهما مسبقاً، وكان بلد الوليد قد فاز على منافسه (3 ـ صفر) في مباراة الذهاب.

وضمن رايو فاليكانو وهويسكا الصعود مباشرة إلى الدرجة الأولى، بحلولهما في المركزين الأول والثاني في دوري الدرجة الثانية.

وفي مقابل صعود الأندية الثلاثة، سقطت أندية ملقة ولاس بالماس وديبورتيفو لاكورونيا إلى الدرجة الثانية بعدما أنهت الموسم المنصرم في المراكز 20 و19 و18 في الليغا على التوالي.