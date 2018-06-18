فيدرر يستعيد صدارة التصنيف العالمي للتنس

المصدر: شتوتغارت - أ ف ب

بلغ السويسري روجيه فيدرر، نهائي دورة شتوتغارت الألمانية للتنس، بفوزه على الأسترالي نيك كيريوس المصنف رابعاً، أول من أمس، 6-7، 6-2 و7-6 (7-5)، ما يضمن له استعادة صدارة تصنيف المحترفين من الإسباني رافايل نادال، ولعب السويسري في المباراة النهائية أمس، مع الكندي ميلوس راونيتش، الذي تغلب في نصف النهائي الثاني على الفرنسي المصنف ثانياً وحامل اللقب لوكاس بوي 6-4، 7-6 (7-3).

وفي منتصف فبراير الماضي، بات فيدرر في سن الـ 36 عاماً و6 أشهر، اللاعب الأكبر سناً، الذي يتصدر تصنيف المحترفين، علماً بأنه غاب عن هذا المركز منذ نوفمبر 2012. وقال فيدرر، الذي يعود إلى الصدارة للمرة السادسة في مسيرته: أنا سعيد جداً، الشعور مختلف بتحقيق الأمر هنا، وشعوري جيد حياله، تحقيق ذلك، خصوصاً مع المجموعة الثالثة 7-6، والشوط الفاصل، أضاف المزيد من الدراما. أنا سعيد لأني تمكنت من البقاء هادئاً واللعب بشكل جيد.