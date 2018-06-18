الشعفار يحضر اجتماع «تنفيذي دولي الدراجات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وصل أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات أمس، إلى فرنسا، لحضور اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والذي يستمر أربعة أيام، يناقش فيها دولي الدراجات أهم ما وصلت إليه رياضة الدراجات على مستوى العالم وبحث طرق تطويرها المتعددة، استمراراً للعمل الجاد التي تقوم به الاتحادات القارية الهادفة إلى تطوير اللعبة، وبحث طرق انتشارها في العديد من الدول التي تواجه أي عقبات، ويبدأ جدول أعمال اجتماع المكتب التنفيذي صباح اليوم باجتماع لأعضاء المكتب في الحادية عشرة صباحاً، على أن يعقد رئيس الاتحاد الدولي، الفرنسي ديفيد لبورتيه، مؤتمراً صحافياً للحديث عن جدول أعمال المكتب التنفيذي.وقال أسامة الشعفار إن اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي الدوري العادي، يناقش عدداً من المواضيع المرتبطة بتطوير الدراجات على مستوى العالم.