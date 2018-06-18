الاتفاق السعودي يضم الأرجنتيني كريستيان جوانكا

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلن مجلس إدارة نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم، عن إتمام التعاقد مع كريستيان جوانكا، لاعب خط وسط نادي كولون الأرجنتيني، على سبيل الإعارة مع أفضلية الشراء، ومن المقرر أن يتم التوقيع رسمياً مع اللاعب الأرجنتيني بعد تجاوزه الفحص الطبي في وقت لاحق، ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتفاق، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «بدعم من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة إدارة الاتفاق تتفق مع نادي كولون الأرجنتيني على انتقال لاعب الوسط كريستيان جوانكا بنظام الإعارة مع أفضلية الشراء وسيتم التوقيع رسمياً بعد تجاوز اللاعب للفحص الطبي في وقت لاحق».

ومن جانبه، أعلن نادي القادسية، تأجيل بدء تدريبات الفريق الكروي الأول إلى 30 يونيو الجاري، بدلا من يوم 23 من نفس الشهر، بالإضافة إلى تغيير موعد انطلاق المعسكر الخارجي وتحدد له موعد جديد من 21 يوليو وينتهي 17 أغسطس المقبلين، وذلك بالتشاور مع مدرب الفريق ألكسندر ستانوجيفتيش، ومن المقرر أن يواجه القادسية فريق الفتح في أولى جولات دوري نجوم السعودية للمحترفين 31 أغسطس المقبل.