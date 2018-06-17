موراي يعود إلى ملاعب التنس من بوابة «كوينز»

أعلن منظمو دورة كوينز اللندنية لكرة المضرب، أول من أمس، أن البريطاني أندي موراي سيشارك في الدورة الأسبوع المقبل، بعد توقف لنحو عام بسبب الإصابة، وكان مقرراً أن يعود موراي (31 عاماً) المصنف الأول في العالم سابقاً، في دورة زهرتوغنبوش الهولندية على العشب، التي تختتم اليوم، استعداداً للمشاركة في بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، والوحيدة التي توج فيها عامي 2012 و2016، وقال المنظمون على موقع الدورة: «أندي موراي أكد أنه سيلعب» في هذه الدورة لأول مرة منذ خسارته العام الماضي في ربع نهائي ويمبلدون التي تنطلق بعد أسبوعين، ولم يعد البريطاني إلى المنافسة، وبقي نحو عام من دون أن يلعب بسبب إصابة في الفخذ، وإجرائه عملية جراحية في يناير الماضي في أستراليا، ومعها تراجع إلى المركز 47 حالياً، وقد تمهد مشاركته في دورة كوينز، لمشاركته في ويمبلدون.