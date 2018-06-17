إسماعيل إبراهيم يتألق في إدارة «أمم الطائرة» بكوريا

واصل حكمنا الدولي في الكرة الطائرة، إسماعيل إبراهيم، مشاركته في سلسلة بطولات الأمم للكرة الطائرة للرجال والسيدات، والتي تقام في العديد من الدول المشاركة في تلك السلسلة، وشارك إسماعيل أخيراً، في إدارة مباراتين في بطولة الأمم للرجال في كوريا الجنوبية، وشهدت المباراتان فوز أستراليا وإيطاليا على كوريا البلد المضيف بنتيجتي 3 ـ 1 و3 ـ 2 على الترتيب، وسبق أن شارك حكمنا الدولي، في إدارة 3 مباريات ضمن جولة بطولة الأمم للسيدات، في بانكوك عاصمة تايلاند، ولفت حكمنا الدولي الأنظار إليه لمستواه المتميز، بعدما شارك في إدارة مباراتين في بطولة ماكاو.

ومن المقرر أن يختتم إسماعيل، مشاركته التحكيمية الدولية، بإدارة مباريات بطولة العالم للكرة الطائرة للسيدات من 25 سبتمبر إلى 5 أكتوبر المقبلين في اليابان، وهي البطولة التي يختار لإدارة مبارياتها، النخبة من حكام اللعبة في العالم.