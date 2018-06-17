ملعب الفجيرة (نيو لوك) في الموسم الجديد

عقب نهاية الموسم الكروي الماضي، لم يهدأ لإدارة نادي الفجيرة بقيادة الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي بال، والذي وجه على الفور بتغيير أرضية الملعب الرئيس، تأهباً لاستحقاقات مسابقات الموسم الكروي الجديد 2018/‏‏‏2019، والذي يخوضه «الذئاب» ضمن أندية دوري الخليج العربي، بعد نجاحهم في ملحق الصعود أمام الإعصار الحتاوي ذهاباً وإياباً، ليعودوا مجدداً إلى دوري الأضواء والشهرة، ولم تقتصر أعمال التغيير على الملعب الرئيس وحده، بل شملت كذلك بعض مرافق الإدارة على الرغم من الإشادة المتكررة من قبل لجنة دوري الخليج العربي بملعب الفجيرة الذي سيستقبل خلال الموسم المقبل أيضاً مباريات دبا الفجيرة، الذي يتخذ من ستاد الفجيرة مسرحاً لمبارياته طوال المواسم الماضية.