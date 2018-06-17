ديشامب يشيد بقرار غريزمان البقاء مع أتلتيكو

أشاد المدرب ديدييه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، بقرار لاعبه أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، بشأن البقاء مع أتلتيكو في الموسم المقبل.

وقال ديشامب: «في هذا الشأن، أشيد بأمرين، أولهما إخلاصه لأتلتيكو. هذا أمر جيد للغاية».

وأشار ديشامب: «أتحدث فقط عن موضوع القضية، وليس عن الشكل. تعطون أهمية كبيرة بالشكل، ولكنني أركز في العمق».

وأكد ديشامب، ضاحكاً: «لدي بالفعل أشياء كافية لأشغل نفسي بها من أجل تقديمها بشكل جيد». وقال هوغو لوريس حارس مرمى وقائد المنتخب الفرنسي: «أهم شيء، أنه يشعر الآن بارتياح، وأنه تحرر من هذا الخيار، ومن الضغوط التي عاناها على مدار الشهور القليلة الماضية».