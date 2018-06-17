أرسنال يمدد عقد تشاكا

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، أن لاعب وسطه السويسري الدولي غرانيت تشاكا، وقع عقداً جديداً طويل الأمد، من دون أن يعلن المدة أو الشروط المالية، ويوجد تشاكا (25 عاماً) حالياً مع منتخب بلاده الذي يستعد للمشاركة في مونديال روسيا 2018.

ويعد اللاعب من الركائز الأساسية في صفوف الفريق اللندني، وخاض الموسم المنصرم كل المباريات الـ 38 في الدوري الإنجليزي الممتاز، منها 37 مباراة كأساسي.

وقال اللاعب في تغريدة عبر حساب أرسنال على موقع «تويتر» «أنا سعيد وفخور بتوقيع عقد جديد هنا في أرسنال، وآمل في تحقيق نتائج جيدة».

وأعرب مدرب أرسنال الإسباني أوناي إيمري، عن سروره بتمديد عقد السويسري، معتبراً أنه «لاعب مهم في التشكيلة، ولا يزال شاباً، وآمل في أن يتطور بشكل أكبر».

وانضم تشاكا إلى أرسنال في مايو عام 2016، قادماً من بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.