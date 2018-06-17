4 مرشحين لرئاسة رابطة دوري المحترفين الجزائري

تتنافس أربعة أسماء على رئاسة رابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، وخلافة الرئيس السابق محفوظ قرباج، الذي تم عزله من منصبه في يناير الماضي بقرار من اتحاد الكرة.

ونشرت اللجنة الانتخابية، أول من أمس، قائمة المرشحين لرئاسة رابطة الدوري، حيث ضمت كلاً من عز الدين أعراب، ممثل نادي وفاق سطيف، ومحمد المورو، ممثل نادي جمعية وهران، ومراد لحلو، ممثل نادي نصر حسين داي، وعبد الكريم مدوار، ممثل نادي جمعية الشلف.

وتنعقد الجمعية العمومية لرابطة الدوري، الخميس المقبل، بالمركز التقني سيدي موسى التابع لاتحاد الكرة، وإضافة إلى انتخاب الرئيس، سيتم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة.