فيدرر يبلغ نصف نهائي «شتوتغارت للتنس»

اقترب السويسري روجيه فيدرر من استعادة صدارة تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين من الإسباني رافايل نادال، ببلوغه نصف نهائي دورة شتوتغارت الألمانية اثر فوزه على الأرجنتيني غيدو بيلا 6-4 و6-4، ويحتاج فيدرر المصنف أول في هذه الدورة المقامة على ملاعب عشبية، أولى مشاركاته بعد غيابه عن كامل موسم الدورات الترابية، إلى الفوز على الأسترالي نيك كيريوس المصنف رابعاً الذي تغلب على الأسباني فيليسيانو لوبيز وصيف الدورة عام 2017 ، لكي يبلغ النهائي ويستعيد المركز الأول عالمياً.

ونجح فيدرر في حسم المباراة في 55 دقيقة حيث تمكن من كسر إرسال منافسه مرتين، ويسعى فيدرر المتوج بعشرين لقباً في البطولات الكبرى، إلى لقب أول في شتوتغارت بعد خسارته نصف نهائي عام 2016 أمام النمساوي دومينيك تييم، وخروجه من المباراة الأولى أمام صديقه الألماني تومي هاس العام الماضي، والفوز هو التاسع عشر لفيدرر في 21 مباراة خاضها منذ مطلع الموسم الجاري.