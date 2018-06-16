«عالم دبي للرياضة» يحتفي بالأطفال

استضاف «عالم دبي للرياضة» أمس العديد من الفعاليات الخاصة بالأطفال تزامناً مع عطلة عيد الفطر المبارك، حيث نظم غولدز غيم يوماً للياقة البدنية للعائلة جاء حافلاً بالمرح، وشمل تنظيم فصل زومبا للأطفال من سن 6 - 10 سنوات، ومخيماً للتدريب، وحفل زومبا من الساعة 6:30 مساءً إلى الساعة 8:30 مساءً.

يقوم عالم دبي للرياضة أكبر صالة رياضية صيفية في الدولة بالتعاون مع مجموعة رائعة من الأكاديميات بتقديم أجندة حافلة بالألعاب الرياضية والمخيمات الصيفية التي تقام داخل القاعات الداخلية المكيفة خلال أشهر الصيف الحارة، وذلك للأولاد والبنات الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و16 سنة.

وإضافة إلى الأكاديميات التي تشارك عادة في عالم دبي للرياضة، ضمت الدورة الثامنة من عالم دبي للرياضة مجموعة جديدة ومثيرة من الأكاديميات الرياضية المتخصصة في كرة القدم، وكرة السلة، والريشة الطائرة، والجمباز والرجبي، وغيرها من الألعاب.