«الشرطة» ثالثاً في الدوري العراقي

اختتم فريق الشرطة الجولة 31 من منافسات دوري الكرة الممتاز العراقي بفوز على الطلبة، عاد فيه الفائز إلى المركز الثالث، ورفع رصيده إلى النقطة 66، بفارق نقطتين عن الوصيف الجوية، وست نقاط عن المتصدر الزوراء. وشهد الشوط الأول تفوقاً للشرطة، أما الطلبة فقد اعتمد على الدفاع المحكم، مع استغلال الفرص بالهجمات المرتدة. وفي الشوط الثاني ازدادت سيطرة الشرطة، وقابلها تكتل دفاعي من الخصم، وتشتيت الكرات حتى الدقيقة 75، عندما جاء الحل بضربة ثابتة سددها وليد سالم ليكون هدف التقدم.