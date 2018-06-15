سوماديكا مدرباً للشباب السعودي

أعلن مجلس إدارة نادي الشباب السعودي برئاسة أحمد العقيل، التعاقد مع الروماني ماريوس سوماديكا، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين. وجاء إتمام الصفقة بدعم من تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، في إطار دعمه للأندية السعودية. وقدمت إدارة النادي الشكر لتركي آل الشيخ على تكفله بصفقة المدرب وتفاعله الكبير في سرعة إنهاء إجراءات التعاقد مع المدرب الروماني. وكشف الشباب في بيان له عبر موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت «تويتر»، أن المفاوضات مع السويسري رينيه فايلر تعثرت، ما دفع الإدارة للتفكير في بديله.