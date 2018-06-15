كاش: كرة القدم ليست «رياضة الرجل الحقيقي»

أثار لاعب كرة المضرب الأسترالي بات كاش، انتقادات، قبيل انطلاق كأس العالم في كرة القدم في روسيا، باعتباره عبر حسابه على موقع توتير، أن اللعبة الشعبية الأولى عالمياً ليست «رياضة الرجل الحقيقي».

ونشر كاش، الفائز ببطولة ويمبلدون الإنجليزية 1987، مجموعة من أبرز المباريات لبطل كرة القدم الأسترالية، (رياضة جماعية تلعب بالأقدام مع كرة بيضاوية) شون «سيلك» بورغون، معتبراً أن الرياضة الشعبية في أستراليا هي أقسى من كرة القدم. وكتب لاعب كرة المضرب السابق: «كأس العالم تقترب، هنا أبرز اللحظات لأحد أبرز الرياضيين في رياضة الرجل الحقيقي».