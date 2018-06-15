فيدرر يواجه بيا في «شتوتغارت للتنس»

تأهل الأرجنتيني غويدو بيا إلى دور الثمانية لبطولة شتوتغارت الألمانية للتنس أمس، ليواجه اللاعب السويسري الكبير روجيه فيدرر.

وعبر بيا، المصنف 75 عالمياً، إلى دور الثمانية من البطولة الألمانية التي تلعب على الأراضي العشبية إثر تغلبه على الهندي بارجنيش جونيسوران، في مباراة امتدت لساعة تقريبا. ويلتقي اللاعب الأرجنتيني في دور الثمانية مع نظيره السويسري روجيه فيدرر، الذي تغلب أول من أمس في دور الستة عشر على الألماني ميتشا زفيريف، وذلك في مباراته الأولى بعد فترة من الغياب عن الملاعب امتدت لثلاثة أشهر تقريباً.