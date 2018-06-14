خالد سويدان بطل «السكتون» في «رمضانية» الرماية

توج الرامي خالد محمد سعيد آل سويدان، بطلاً في منافسات البندقية السكتون فئة الشباب برصيد 212.4 نقطة، بعد أن تصدر هذه الفئة في اليوم الختامي من بطولة الرماية الرمضانية التاسعة، والتي اختتمت الاثنين الماضي على ملاعب نادي العين للفروسية والرماية والغولف تحت رعاية مجلس أبوظبي الرياضي. وتراجع الرامي طلال سعيد البادي خطوة إلى الوراء وتنازل عن القمة في اليومين الأخيرين ليحتل مركز الوصيف، بعد أن جمع 211.4 نقطة تلاه الرامي ماجد مبارك البريكى في المرتبة الثالثة برصيد 211.1 نقطة. شارك في البطولة 220 رامياً ورامية من المواطنين والوافدين، يمثلون مختلف الفئات العمرية.