الرمثا يتعاقد مع المدرب الجزائري رحموني

أعلن نادي الرمثا الأردني لكرة القدم الثلاثاء، تعاقده مع المدرب الجزائري مراد رحموني، ليقود فريقه في الموسم المقبل الذي ينطلق منتصف أغسطس.

وأكد رئيس الرمثا عبد الحليم سمارة، أن ناديه يراهن على هذا المدرب، ليقود الفريق للعودة إلى منصات التتويج بعد غياب لسنوات طويلة.

وأكد سمارة أن الاستحقاق الأول لرحموني - أول مدرب جزائري في الملاعب الأردنية - سيكون أمام النجم الساحلي التونسي في دور الـ 32 من البطولة العربية للأندية، التي يعود إليها الرمثا بعد غياب 26 عاماً، حيث يلتقي الفريقان ذهاباً وإياباً. ويعتبر التعاقد مع مدرب جزائري من الحالات النادرة في الأردن، حيث تميل الأندية عادة إلى التعاقد مع مدربين من العراق وسوريا ومصر.