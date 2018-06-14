هادرسفيلد يضم المصري رمضان صبحي

أعلن نادي هادرسفيلد تاون الإنجليزي لكرة القدم، ضم الجناح الدولي المصري رمضان صبحي من ستوك سيتي، الذي هبط إلى الدرجة الأولى، في صفقة قيمتها 5,7 ملايين جنيه استرليني (7,6 ملايين دولار)، ومدتها ثلاث سنوات. وسيلتحق صبحي بفريقه الجديد المشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتهاء مشاركة مصر في مونديال 2018 الذي تستضيفه روسيا.

وأوضح النادي الإنجليزي أن صبحي وقع «عقداً لثلاث سنوات سيبقيه حتى صيف 2021، مع تمتع النادي بخيار (إبقائه) لموسم إضافي». وخاض صبحي (21 عاماً) 41 مباراة مع ستوك بعد انضمامه إليه قادماً من الأهلي في يوليو 2016. ووصف ديفيد فاغنر مدرب هادرسفيلد بأنه «موهبة حقيقية