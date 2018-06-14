نجاحات كبيرة لدوري المدن العمالية

اختتم بقرية السعديات لسكن العمال بنجاحات كبيرة، دوري المدن العمالية الرياضي، الذي أقيم خلال شهر رمضان المبارك للشريحة العمالية، وذلك بالتعاون المشترك بين المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وشرطة أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي.

وأسفرت نتائج اليوم الختامي فوز فريق الأخوة بلقب مسابقة كرة القدم، ومتحف اللوفر بمسابقة الكريكت والمنتقمون بمسابقة كرة السلة والسعديات بمسابقة كرة الطائرة وأفيال نيجيريا بمسابقة شد الحبل. وفي ختام المسابقات توج سلطان المنصوري ممثل المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة الفرق الفائزة.