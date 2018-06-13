عيد متميز في عالم دبي للرياضة

يفتح عالم دبي للرياضة أبوابه خلال إجازة عطلة عيد الفطر المبارك، مقدماً لعشّاق الرياضة مجموعة واسعة من أنشطة اللياقة البدنية المتنوعة الحافلة بالمرح والإثارة، والتي سوف تساعدهم على حرق السعرات الحرارية الزائدة، والحفاظ على لياقتهم خلال العيد. يتيح مركز دبي التجاري العالمي لكل أفراد الأسرة والأصدقاء الاستمتاع بمجموعة كبيرة من الألعاب الرياضية، بما في ذلك كرة القدم وكرة السلة والتنس والكريكت والكرة الطائرة والريشة الطائرة وتنس الطاولة والبادل تنس، والـ «ستريت باسكت بول».

وكذلك ممارسة تحدي القوة والإثارة في ساحة النينجا واريرز. وسوف يكون في وسع عشاق الإثارة الحقيقية التوجه إلى ميادين الباتل بارك لألعاب التصويب، وتضم منطقتين للـ«آي باتل فيلد اللـيزر»، و«أي تارغت» بنظام التصويب الإلكتروني.