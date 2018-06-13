ديوكوفيتش يقبل بطاقة دعوة من كوينز

قبل النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش بطاقة دعوة (وايلد كارد) للمشاركة في بطولة كوينز للتنس التي تنطلق على الملاعب العشبية في العاصمة البريطانية لندن بعد أيام. وتنطلق منافسات البطولة في 18 يونيو الجاري ومن المقرر أن تشهد أيضاً مشاركة النجم الإسباني رافاييل نادال المتوج، الأحد، باللقب رقم 11 له في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس).

ويتطلع ديوكوفيتش إلى التخلص من صدمة الهزيمة المفاجئة أمام الإيطالي ماركو سيتشيناتو قبل أيام في دور الثمانية برولان غاروس. وكان ديوكوفيتش قد تأثر بشكل كبير بتلك الهزيمة وأثار الشكوك حول مشاركته في موسم الملاعب العشبية، حيث قال عقب المباراة: «لا أعرف ما إذا كنت سألعب على العشب أم لا».