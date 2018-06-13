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بيستونز يتعاقد مع المدرب كايسي

المصدر:
  • نيويورك - وكالات
التاريخ:
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ذكرت وسائل إعلام أميركية أن نادي ديترويت بيستونز المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين تعاقد مع دواين كايسي للإشراف على الفريق في صفقة لخمسة أعوام بعد أربعة أسابيع من إقالته من تورنتو رابتورز.

وأشارت مصادر إعلامية إلى تعيين كايسي خلفاً للمدرب السابق ستان فان غوندي الذي أقيل من مهمة تدريب فريق بيستونز مع نهاية الدور العادي بعدما فشل في قيادة ناديه إلى الأدوار الإقصائية البلاي أوف للعام الثاني على التوالي. ويتوقع الجميع من المدرب الجديد أن يقود بيستونز إلى البلاي أوف العام المقبل، علماً أن فريقه الجديد أنهى الموسم العادي مع 39 فوزاً مقابل 43 خسارة. وسيكون كايسي المدرب الـ 36 الذي يشرف على بيستونز، على أن يتقاضى نحو 7 ملايين دولار سنوياً.

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