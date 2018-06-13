قضية المريخ السوداني تصل إلى «فيفا»

فجّر وزير الشباب والرياضة بالعاصمة السودانية الخرطوم اليسع صديق، أزمة جديدة في الوسط الرياضي بتعيين لجنة تسيير لنادي المريخ بنفس تشكيلها السابق برئاسة محمد الشيخ مدني، وتم إضافة خالد أحمد المصطفى إلى لجنة التسيير بعد ساعات معدودة من تسليمه استقالته من المجلس المنتخب للوزير اليسع.

وفي أول رد فعل للقرار عقد مجلس إدارة نادي المريخ اجتماعاً طارئاً وخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالتطورات الأخيرة، كما حمل المجلس الوزير المسؤولية كاملة في حالة صدور قرار الفيفا بتجميد نشاط الاتحاد السوداني استناداً إلى تدخل طرف ثالث في شؤون كرة القدم السودانية، وأقر المجلس مواصلة العمل.