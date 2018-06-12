فريق الإمارات بالمركز الثاني في سباق دوفينيه.. ومارتن يتألق

تمكن الدراج دان مارتن من فريق الإمارات، من الفوز بالمركز الرابع في التصنيف العام لسباق كريتيريوم دو دوفينيه، الذي يقام في فرنسا. وجاءت نتيجة مارتن المميزة، بعد أن قدم أداء قوياً آخر في المرحلتين السابعة والأخيرة من السباق، ليحل في المركز السادس، خلف الدراج آدم ييتس (ميتشيلتون-سكوت)، الذي فاز في السباق. ولم يفوّت مارتن فرصة الانضمام إلى منصة التتويج بفارق ضئيل فحسب، بل كاد أن يفوز بقميص النقاط، حيث أنهى السباق متأخراً بفارق ثلاث نقاط فقط عن الفائز بالقميص الأخضر، وهو الدراج داريل إيمبي (ميتشيلتون-سكوت).

وفي المرحلة الأخيرة من الجولة، والتي تضمنت النهاية الجبلية، أظهر إدوارد رافاسي أداء قوياً، حيث تمكن الدراج الشاب من البقاء في المجموعة المتقدمة، إلى أن تمكن الدراجون من اللحاق بها قبل 10 كم من خط النهاية.