بلدة بدرة مصنع أبطال رفع الأثقال في العراق

إذا ما وجدت في العراق مدن تشتهر بمعالم السياحة والموروث الشعبي والصناعة، فإن بلدة بدرة الصغيرة الواقعة على الحدود العراقية الإيرانية، تقدم نفسها مدينة متخصصة بصناعة أبطال رفع الأثقال.

البلدة التي تتميز بزراعة النخيل والتي لا يتجاوز عدد سكانها 15 ألف نسمة، تخلو من كل أشكال الترفيه، ومركزها الرئيس شارع تمتد على جانبيه محال تجارية متواضعة ومقاه صغيرة. الحديث الدائم لرواد تلك المقاهي هو لعبة رفع الأثقال وما يحققه أبناء البلدة في ذلك المجال.

يقول مدرب المنتخب العراقي لرفع الأثقال خضير باشا، إن «أبناء هذه البلدة كانوا يتبارون في السابق على رفع القطع الحديدية الكبيرة كنوع من إظهار القوة والتحمل، وخصوصاً قطع غيار المركبات».

يضيف باشا الذي يعلو صوته أثناء التدريبات على صوت ارتطام أقراص الحديد بالأرض وهو يحث رياضييه على عدم الاستسلام: «وجد عدد من الشباب من أبناء المدينة مطلع سبعينيات القرن الماضي إمكانية ممارسة هذا النوع من الرياضة. شاركوا أول مرة في 1974 في بطولة العراق وأقيمت في محافظة الديوانية بجنوب البلاد».