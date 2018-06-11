دريم تيم يتوّج بلقب كروية شرق الرمضانية

توّج الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة بمدينة كلباء، فريق دريم تيم بلقب بطولة شرق الرمضانية في نسختها الثانية عشرة، والتي جاءت هذا العام تحت شعار عام زايد الخير. وحقق دريم تيم اللقب بعد فوزه على سد الرفيصة بركلات الترجيح 5 - 4 بعد التعادل بهدفين، بحضور كل من عبيد سيف الخميري الراعي الرسمي للبطولة وخالد مراد الرئيسي المشرف العام ومحمد ماجد الحمادي رئيس اللجنة المنظمة وعبد العزيز النعيمي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي.