العين يُهدي ضاحي خلفان قميص النادي

أهدت شركة الكرة في نادي العين معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، قميص النادي وعليه توقيعات لاعبي الفريق، قدمه له أحمد حميد المزروعي، نائب رئيس مجلس شركة الكرة، تقديراً لمعاليه لدعمه المستمر لـ«الزعيم»، وتفاعلت جماهير العين مع الخطوة وتداول مغردون عيناوية الخير على منصة التواصل الاجتماعي بـ«تويتر» مشيدين بالمبادرة ومؤكدين على أن الفريق ضاحي خلفان يستحق التكريم لدوره الفاعل في دعم الفريق والإشادة بإنجازاته، وكان معاليه توقع فوز العين بلقب دوري الخليج العربي لكرة القدم لموسم 2018 ـ 2019 في أكثر من مناسبة مؤكداً على أنه الأجدر والأحق باللقب وهو ما حدث بالفعل حيث فاز الفريق بثنائية الدوري والكأس.