«الإمارات» يكافئ أقدم العمال

كافأت إدارة نادي الإمارات اثنين من أقدم العمال في النادي بإرسالهما لأداء مناسك العمرة في العشر الأواخر من رمضان، ضمن مبادراتها المجتمعية لعام زايد وتحمل كل نفقاتهما خلال الرحلة.

وحضر لحظة مغادرتهما للأراضي المقدسة محمود حسن الشمسي رئيس مجلس الإدارة، وأحمد محمد الشملان عضو مجلس الإدارة.

وأكد محمود حسن الشمسي أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي النادي نحو تقدير المميزين ممن يخدمون النادي عبر سنوات طويلة ومكافأتهم بشيء بسيط تقديراً لهم لإسعادهم ورفع نسبة رضاهم وتشجيعاً لغيرهم للسير على خطاهم، فضلاً عن توفير الأجواء النفسية والاجتماعية والروحانية المناسبة لهم ما يساهم في رفع الكفاءة التشغيلية في أدائهم ، وتحقيق أهداف النادي .